Elden Ring: quanto è grande l'espansione Shadow of the Erdtree?

Dopo aver pubblicato il trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree, Hidetaka Miyazaki è un fiume in piena e ai microfoni di IGN USA svela tantissimi dettagli sulla prima attesissima espansione del gioco di FromSoftware.

Shadow of the Erdtree è la più grande espansione mai prodotta da FromSoftware, la Terra delle Ombre è un'area del tutto nuova oltre l'Interregno e le dimensioni della mappa sono simili a quelle di Sepolcride.

Come emerso dal primo trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree, Miquella avrò un ruolo fondamentale nella storia dell'espansione mentre per quanto riguarda la mappa, ci saranno zone Open World che ci condurranno verso dungeon di varie dimensioni.

In termini di difficoltà, Miyazaki rivela che il DLC sarà difficile "più o meno quanto l'Endgame del gioco base", Shadow of the Erdtree presenta dieci nuove boss fight e otto categorie di armi aggiuntive con nuove armi ancora più potenti e spettacolari.

Infine, non mancheranno sfide contro mini boss, mid boss e grandi boss che regaleranno una esperienza simile a quella del leggendario scontro con Malenia in Elden Ring, una delle boss battle più epiche degli ultimi anni.

Elden Ring Shadow of the Erdtree esce il 21 giugno 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche in versione Collector's Edition con numerosi bonus fisici tra cui una statuina.