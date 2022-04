Elden Ring e l'esperienza totalizzante del Senzaluce: Elon Musk ci scherza su

L'eccentrico imprenditore e miliardario sudafricano Elon Musk si riaffaccia sui social per scherzare sul fenomeno videoludico di Elden Ring condividendo un meme che riassume alla perfezione l'esperienza totalizzante vissuta dai giocatori del kolossal soulslike.

L'uomo più ricco del mondo (stando alle ultime stime effettuate da Forbes a fine 2021) ha così deciso di interagire con i suoi tantissimi follower per discutere, ovviamente 'a modo suo', del capolavoro open world di FromSoftware e della sua eccezionale longevità.

Il pensiero di Elon Musk sul fenomeno mediatico e videoludico di Elden Ring viene sintetizzato da un meme che spiega come "il bianco accecante della schermata introduttiva con il logo di Bandai Namco sia la cosa più vicina alla luce del Sole che i giocatori di Elden Ring hanno visto nelle ultime settimane". L'odissea ruolistica di FromSoftware, in sostanza, starebbe trasformando gli appassionati del genere in un vero e proprio esercito di "senzaluce"!



Il meme condiviso da Elon Musk, come facilmente prevedibile, ha scatenato la reazione ilare degli appassionati di Elden Ring, generando qualcosa come 10mila retweet e 133mila "Mi Piace".