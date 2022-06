Elden Ring, l'estate porta nuovi sconti: in offerta la versione PS4 e PS5

Poco dopo aver parlato delle offerte su Nintendo Switch e Switch OLED, torniamo a discutere delle promozioni proposte dai vari marketplace ed e-commerce online sui giochi. Quest’oggi è la volta di Elden Ring, le cui versioni PS4 e PS5 calano di prezzo.

Di seguito, nella fattispecie, questi sono gli sconti a cui si può accedere direttamente su eBay:

Elden Ring Standard Edition - PS5 : 57 Euro (62 euro)

: 57 Euro (62 euro) Elden Ring Launch Edition - PS4: 61 Euro (72 Euro)

Per entrambe le varianti, viene indicata la disponibilità limitata, con possibilità di effettuare il ritiro presso uno dei punti sparsi su tutto il territorio italiano, o di riceverlo a casa tra venerdì 24 e lunedì 27 Giugno 2022 a costo zero. Per i pagamenti, invece, vengono accettate le carte Visa, Mastercard ed American Express, ma sono accettati anche PayPal e Google Pay.

La vendita è effettuata da GameEectronicVirz, un reseller premium con il 99,7% di feedback positivi a fronte di oltre 44mila recensioni ricevute. Chiaramente, viene anche offerta la garanzia utente eBay con tutti i vantaggi previsti dal caso, inclusa la possibilità di ricevere un rimborso se non si dovesse ricevere l’oggetto ordinato.