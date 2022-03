Elden Ring: estensione della mappa ed elementi RPG i punti fondamentali per FromSoftware

Elden Ring era tra i titoli più attesi in assoluto per il 2022, con il nuovo action-RPG di FromSoftware che, al netto di alcuni spiacevoli problemi prestazionali, sembra essere stato accolto nel migliore dei modi in UK e dall'utenza Steam, stando ai dati rilevati sino ad oggi.

Gli sviluppatori di FromSoftware si sono impegnati per creare un titolo che superasse i precedenti lavori della software house giapponese, in tutti gli aspetti della produzione. Ci sono però alcune caratteristiche di Elden Ring che il team di Hidetaka Miyazaki ha voluto curare in maniera particolare.

Come affermato dagli autori del gioco nel filmato riportato in apertura, è stato di fondamentale importanza costruire una mappa open world che fosse sufficientemente estesa e variegata, e che fosse costituita da diverse aree interconnesse tra loro. Si trattava della prima esperienza per gli autori di Dark Souls con la creazione di un mondo a tutti gli effetti aperto, e sembra che l'obiettivo di creare un mondo coinvolgente, capace di incentivare l'esplorazione costante, sia stato centrato in pieno.

Altrettanto importante è stato concedere ai giocatori un ampio ventaglio di possibilità e opzioni per personalizzare il proprio Senzaluce. Dopo esperimenti più action con Bloodborne e soprattutto Sekiro, lo studio è tornato a concentrarsi appieno sugli elementi RPG, presenti più che mai in Elden Ring.

Naturalmente si è rivelata cruciale anche la creazione della mitologia e del contesto narrativo in cui prende luogo l'action-RPG, con George R.R. Martin che si è detto onorato del piccolo ruolo che ha rivestito nella fase di creazione del progetto.