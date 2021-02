Elden Ring ed evento Xbox, ancora rumor: il trailer arriverà il 23 marzo?

Dopo che il mese di febbraio ha ospitato un Nintendo Direct ed un PlayStation State of Play, marzo potrebbe farsi portatore di un nuovo evento a tema Microsoft.

Questo, almeno, è ciò che sostengono rumor sempre più insistenti, che vorrebbero un evento verdecrociato in arrivo entro le prossime 4 settimane. Già intorno alla metà di febbraio avevano iniziato a farsi strada all'orizzonte le prime speculazioni su di uno speciale appuntamento Microsoft, con l'insider e giornalista videoludico Jeff Grubb che suggeriva un evento Microsoft dedicato a Bethesda e all'acquisizione dei team di ZeniMax. A breve distanza, un'ulteriore fonte non ufficiale ha rilanciato l'indiscrezione, con il giornalista Paul Thurrott che ha indicato lo show Xbox come in arrivo per il prossimo martedì 23 marzo.



A tutto ciò, si sono sovrapposti crescenti voci di corridoio, diffuse anche da Jason Schreier, che vorrebbero come orami imminente un ritorno sulle scene di Elden Ring. L'atteso gioco From Software era stato originariamente presentato proprio in occasione di una conferenza Microsoft, circostanza che sta spingendo molti a ipotizzare un collegamento tra le due correnti di rumor. In questa fase, le ipotesi si stanno concentrando proprio sulla data del 23 marzo. Sarà questo il giorno in cui torneremo a vedere in azione il gioco di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin? Per saperne di più, purtroppo, sarà necessario attendere eventuali conferme da Microsoft o dalla software house nipponica!