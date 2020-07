Elden Ring sarà all'evento Xbox del 23 luglio? Microsoft alimenta le speranze dei fan

Come se non bastassero gli ultimi rumor su gameplay e ciclo giorno notte di Elden Ring, il profilo Twitter ufficiale di Xbox alimenta le speranze dei fan di soulslike condividendo sui social un messaggio che potrebbe suggerire la presenza del kolossal di From Software all'evento del 23 luglio sui giochi Xbox Series X.

I curatori del portale Twitter di Xbox hanno infatti deciso di rispondere a un appassionato che ha chiesto delle nuove informazioni su Elden Ring alla casa di Redmond. Pur senza fare alcun riferimento diretto al prossimo show digitale organizzato per la sera di giovedì 23 luglio, o tantomeno alla presenza di Elden Ring all'evento, i gestori del canale Twitter di Xbox hanno voluto rispondere al fan di soulslike che il nuovo progetto di From Software "sembra così bello!".

Nell'attesa di scoprire se l'action ruolistico degli autori della serie di Dark Souls sarà tra i protagonisti del prossimo evento Xbox sui giochi nextgen pianificato per fine mese da Microsoft, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo di approfondimento a firma di Alessandro Bruni con tutti gli ultimi rumor su Elden Ring. Sempre sulle pagine di Everyeye.it trovate anche uno speciale su Elden Ring e il simbolismo celtico, con tante considerazioni sul setting narrativo e sull'esperienza ludica che ci attende nel prossimo soulslike di FromSoftware per PC, PS4, Xbox One e, presumibilmente, nella doppia versione nextgen per PS5 e Xbox Series X.