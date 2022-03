Elden Ring troppo facile o difficile? Arrivano le mod per cambiare livello di sfida

A seconda dell'esperienza maturata con i precedenti lavori di FromSoftware e della personale attitudine dei videogiocatori che si incamminano per le strade dell'Interregno, Elden Ring potrebbe risultare tanto un titolo semplice quanto eccessivamente ostico.

Se non foste soddisfatti dell'equilibrio di gioco proposto dal team di sviluppo di FromSoftware, sarete lieti di sapere che su PC è possibile ora installare due diverse mod per modificare in maniera concreta e determinante il livello di difficoltà di Elden Ring.

A seconda delle vostre esigenze e preferenze potrete rendervi la vita più semplice o più complicata. Se siete alla ricerca di un'esperienza più permissiva, fareste bene a considerare l'idea di provare la Easy Mode, la quale riduce i danni subiti del 50 percento, aggiunge il 25 percento in più di danni inflitti dal giocatore e aumenta di dieci volte l'acquisizione delle rune. Bisogna tenere a mente che questo potrebbe agevolarvi eccessivamente, col rischio di eliminare completamente il fattore sfida su cui si basa la filosofia del team guidato da Hidetaka Miyazaki.



Al contrario, potreste optare per la Prepare to Die - Hard Mode, con cui le statistiche dei nemici vengono portate al livello del New Game Plus. La mod migliora inoltre l'I.A. nemica in modo che i mob possano vedervi e sentirvi più facilmente (al momento solo il 10% degli avversari hanno subito variazioni all'I.A.) e rende il viaggio rapido disponibile solo presso chiese e cattedrali.



Hidetaka Miyazaki ha dichiarato di non essere disposto a ridurre il livello di sfida di Elden Ring, dal momento che si perderebbe un elemento fondamentale delle produzioni targate FromSoftware.