Elden Ring, la falla di sicurezza non è stata risolta? Avvistato un video, ma è fake - Aggiornata

FromSoftware e Bandai Namco hanno protetto i giocatori di Elden Ring introducendo Easy Anticheat all'interno dell'action-RPG open world, ma sembra che la falla multiplayer che nei mesi scorsi ha messo a repentaglio i giocatori di Dark Souls non sia stata definitivamente risolta dagli sviluppatori giapponesi.

Questo è almeno quanto sembra di intuire osservando una clip che sta circolando su Twitter (ora rimossa). Bandai Namco e FromSoftware hanno sì aggiunto Easy Anticheat a Elden Ring, tuttavia il servizio di protezione potrebbe non essere efficace contro determinati exploit di sicurezza, come suggerito da un esperto prima della release. Ciò significa che gli hacker possono eseguire un codice dannoso attraverso la complessa infrastruttura online di Elden Ring (e per estensione anche quella della trilogia di Dark Souls). Ad essere esposti al rischio, in questo momento, dovrebbero essere soltanto gli utenti su PC.



In ogni caso è bene chiarire che la questione non è stata ancora commentata da FromSoftware, e ci sono alcuni utenti che sostengono che la clip in questione non sia altro che un fake per diffondere preoccupazione tra i giocatori. Nel momento in cui scriviamo il post è stato persino cancellato dall'autore, quindi è possibile che si tratti effettivamente di una congettura priva di fondamento. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti in merito nelle prossime ore.



Aggiornamento: anche MetalCrow, utente che ha lavorato alla sicurezza di Elden Ring e che si dedica ai giochi FromSoftware sin da Dark Souls 1, ha bollato il filmato come falso. Sembra dunque che si sia trattato di un falso allarme.