Elden Ring: fan delusi per l'assenza di nuove informazioni, ma qualcuno ci scherza su!

Che fine ha fatto Elden Ring? La verità è che non lo sappiamo. È passato più di un anno dall'annuncio, avvenuto durante la conferenza Microsoft dell'E3 2019, ma da allora il nuovo progetto di FromSoftware realizzato in collaborazione con George R.R. Martin non si è mai mostrato.

In questi mesi lo studio di sviluppo ha svelato informazioni con il contagocce, e molte delle discussioni che è possibile leggere in rete sono nate a seguito della diffusione di semplici rumor e indiscrezioni. Alcune di queste volevano Elden Ring tra i protagonisti di Xbox Games Showcase, evento del 23 luglio che ha presentato i giochi di prossima generazione per Xbox Series X, ma come ben sapete il gioco non si è fatto vedere neppure in quell'occasione.

La delusione dei fan è tangibile, specialmente sul sub-Reddit ufficiale, dove in molti hanno espresso tutta la loro tristezza. Mentre alcuni se la prendono con coloro che hanno alimentato le speranze e altri si lanciano in speculazioni per il futuro, altri ancora la stanno prendendo con filosofia e scherzandoci su con dei meme davvero divertenti. In uno, ad esempio, c'è Lucy che promette al povero Charlie Brown che Elden Ring sarà alla Gamescom di agosto: se conoscete i Peanuts sapete bene quanto valgono le promesse della ragazzina. In un altro, invece, Kirby spiega le reali motivazioni che hanno spinto FromSoftware a non pubblicare Elden Ring nel 2020: semplicemente, lo studio di sviluppo non vuole vincere il premio Gioco dell'Anno ai Game Awards per due anni di fila! Nel 2019, ricordiamo, l'hanno conquistato grazie all'eccellente Sekiro: Shadows Die Twice.

E voi, come l'avete presa? Siete dispiaciuti per l'assenza di nuove informazioni in merito al gioco di FromSoftware? Nel frattempo, potete rivedere il trailer d'annuncio di Elden Ring oppure leggere il nostro speciale sul Kalevala, la mitologia finlandese.