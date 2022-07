Elden Ring, i fan sono disperati: PvP afflitto da build sbilanciate e glitch

Elden Ring si è rivelato un successo commerciale senza precedenti per FromSoftware, e con una platea di giocatori così estesa la responsabilità di confezionare un'esperienza appagante e bilanciata si è fatta sentire ancor più che in passato.

Sfortunatamente, la software house giapponese, esattamente come accaduto con la serie Souls e Bloodborne, non è riuscita a bilanciare nel migliore dei modi tutti gli elementi di gioco, a maggior ragione quando Elden Ring propone una sconfinata serie di armi, armature, incantesimi, magie e via dicendo.

A diversi mesi di distanza dal lancio, la community inizia a dirsi delusa per quanto sbilanciato sia attualmente il multiplayer online dell'open world. Build a base di sanguinamento, armi come Fiumi di Sangue o la Luna Velata, ceneri di guerra come il Passo del Limiere, contribuiscono a conferire un vantaggio competitivo davvero eccessivo ad alcuni Senzaluce.

Kotaku ha raccolta una serie di testimonianze dei giocatori di Elden Ring, che hanno lamentato tutte le mancanze dell'esperienza PvP. L'impressione generale raccolta è che la maggior parte degli utenti costruisca delle build in grado di disintegrare la salute dell'avversario in pochi secondi tramite gli effetti di stato (sanguinamento, marcescenza, assideramento). Il tempo incredibilmente breve necessario per uccidere un altro giocatore è uno dei maggiori problemi che affliggono Elden Ring. Questo ha un impatto negativo sull'esperienza, poiché molti giocatori non hanno nemmeno la possibilità di rispondere ad un attacco nel momento in cui periscono a causa di una singola manovra offensiva, che si tratti di una cenere di guerra particolarmente potente o di una rapida sequenza di fendenti.

A questo va ad aggiungersi l'ingente presenza di glitch e bug che falsano ancor di più il PvP dell'action-GDR. Alcuni giocatori, ad esempio, sono in grado di sfruttare un glitch legato all'equipaggiamento degli elmi per ripristinare i propri Punti Vita senza necessariamente avere da parte le Ampolle, ed in più evitando l'animazione che li espone agli attacchi nemici.

Insomma, la situazione non è delle più rosee, ma FromSoftware non è di certo nota per bilanciare a dovere il multiplayer dei propri giochi, e non sappiamo se con Elden Ring le cose possano cambiare.

Le statistiche dei trofei di Elden Ring hanno dimostrato che i giocatori mostrano una particolare predilezione per la strega Ranni.