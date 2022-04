Elden Ring: fan realizzata una dettagliatissima mappa integrale dell'Interregno

La mappa di Elden Ring è letteralmente sconfinata. From Software ha creato un mondo di gioco non solo ben interconnesso ma anche enorme, talmente vasta da essere assai impegnativa da esplorare da cima a fondo, ricordandosi al tempo stesso anche la posizione di tutti i vari siti di grazia sparsi per l'Interregno.

Un grande appassionati del gioco, noto su Reddit con il nickname Eziolambo, ha però realizzato un piccolo, grande capolavoro: una mappa dell'intera ambientazione di Elden Ring, ad altissima risoluzione e con tanto di precisa posizione di ogni sito presente. Un lavoro senza dubbio lungo e faticoso, come spiegato dallo stesso utente: "Il gioco mostra solo 1600x700 pixel di immagini relative alla mappa su schermo, dunque ho dovuto realizzare più di 80 foto di tale mappa e combinarle una fianco all'altra".

Un procedimento che avrà innegabilmente portato via tantissimo tempo ad Eziolambo, che tuttavia sottolinea che quanto svolto per lui "ne è valsa totalmente la pena". Grazie al suo impegno, adesso chiunque può avere un quadro perfettamente chiaro dell'Interregno e comprendere meglio come muoversi qualora dovesse rendersi necessario.

Indubbiamente la dedizione dei fan nei confronti dell'ultima opera di Hidetaka Miyazaki raggiunge giorno dopo giorno nuove vette: ad esempio, un utente si è messo a caccia dei giocatori AFK in Elden Ring, nel tentativo di porre un freno a questa pratica ben poco apprezzata. Intanto Elden Ring spopola su Twitch e Youtube, dove gli spettatori hanno accumulato oltre 215 milioni di ore a guardare spezzoni del gioco.