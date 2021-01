Elden Ring, Far Cry 6 e tutti i videogiochi multipiattaforma più attesi del 2021

Prosegue il coverage di Everyeye legato alle produzioni più attese di questo nuovo anno videoludico, che si preannuncia decisamente ricco di produzioni interessanti.

Dopo aver presentato le esclusive PS4 e PS5 più attese del 2021 e aver proposto la rassegna delle principali esclusive Microsoft del nuovo anno, è il momento di passare al vastissimo universo dei giochi multipiattaforma, che punta a delineare 12 mesi decisamente ricchi di ambite novità. La Redazione di Everyeye ha operato la selezione dei propri Most Wanted includendovi solamente produzioni dalla finestra di lancio già confermata o che, comunque, potrebbero realisticamente vedere la luce nel corso del 2021. Anche utilizzando questi criteri, la lista risultante si è presentata decisamente ricca: abbiamo perciò deciso di suddividere la sua presentazione in due parti.

Immancabile ovviamente il video dedicato a questa prima parte dei Most Wanted multipiattaforma del 2021, che include produzioni molto attese, come il misterioso Elden Ring di From Software, l'intrigante Diablo IV o il Far Cry 6 con Giancarlo Esposito nei panni di villain. Per la rassegna completa - organizzata in rigoroso ordine alfabetico - vi lasciamo dunque al nostro filmato: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye. Non dimenticate di prendere appunti...buona visione!