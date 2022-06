Elden Ring farming: come accedere al Palazzo di Mohgwyn e ottenere 40.000 Rune al minuto

State giocando Elden Ring e avete il disperato bisogno di accumulare Rune per salire di livello o acquistare in blocco gli oggetti in vendita presso i mercanti? Nessun problema, poiché con i nostri consigli potrete ottenere quantità smodate di risorse in una manciata di minuti.

Come raggiungere il Palazzo di Mohgwyn

Per poter iniziare l'accumulo pazzo di Rune, occorre prima di tutto raggiungere un luogo dell'Interregno che prende il nome di Palazzo di Mohgwyn. Per poter accedere a questo posto è fondamentale completare i primi step della quest di Varré, l'uomo mascherato che si può incontrare al primo ingresso a Sepolcride. Dopo aver parlato con l'uomo, sconfiggete Margit (il primo boss della storia) e fate visita alla Tavola Rotonda per attivare il secondo step: dovete tornare al luogo del primo incontro per trovare un messaggio con un indizio sulla nuova posizione dell'NPC. Questa volta, infatti, si può incontrare Varré all'entrata della Chiesa della Rosa, edificio situato a Liurnia Lacustre in un lago di sangue. Interagendo col personaggio, vi verrà assegnato un oggetto utile per invadere i mondi degli altri giocatori, il Dito Sanguinante Purulento: per proseguire nella missione, occorre utilizzarlo tre volte e non importa che uccidiate o meno il giocatore avversario. Tornate da Varré, che vi darà un altro oggetto chiamato Favore del Signore del Sangue, ovvero un pezzo di tessuto che va intriso del sangue di una vergine delle Due Dita. Per far ciò, occorre raggiungere l'area chiamata Quattro Campanili sulle montagne a nord-ovest rispetto alla Chiesa della Rosa: il vostro obiettivo è un piccolo gargoyle di pietra ai piedi di un'esile ma alta struttura in pietra, la cui attivazione richiede una Chiave della spada magica (se non ne avete una, potete trovarla in un forziere a pochi metri di distanza). Interagite quindi col portale per raggiungere la Cappella dell'Attesa, ovvero l'area iniziale del gioco in cui vi è una piccola chiesa con all'interno il cadavere di una vergine: avvicinatevi ed eseguite l'azione "Impregna la stoffa del sangue di una vergine", poi riportate l'oggetto da Varré. Parlando con l'NPC, vi verrà data la Medaglia del cavaliere di sangue puro, oggetto chiave che può essere utilizzato per teletrasportarsi al Palazzo di Mohgwyn.

Come ottenere 40.000 Rune al minuto

Una volta giunti in questo luogo, dovete raggiungere il falò "Strada tortuosa verso il palazzo", che affaccia su un dirupo e utilizzarlo come checkpoint per il farming. Attivate una Zampa di Gallina a quattro dita ed equipaggiate il Talismano dello Scarabeo d'oro (avete letto la guida su come ottenere il Talismano dello Scarabeo d'oro in Elden Ring?) per massimizzare il numero di Rune ottenute, poi eliminate tutti i nemici nell'area e ritornate al luogo di grazia per farli riapparire e ripetere il processo. Se non siete abbastanza forti o non disponete delle armi e degli incantesimi utili per eliminare rapidamente questi nemici, potete colpire con un'arma a distanza l'enorme creatura che vaga nell'area oltre il dirupo: attirata l'attenzione del mostro, questo correrà furiosamente verso di voi e cadrà nel vuoto, facendovi ottenere più di 10.000 Rune.

