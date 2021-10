Elden Ring è nelle fasi finali di sviluppo: i lavori sul soulslike procedono spediti

Non bastassero le ricchissime informazioni sul livello di difficoltà di Elden Ring condivise da Yasuhiro Kitao, il responsabile del marketing di FromSoftware ha colto l'opportunità offertagli dallo show "Famitsu x Dengeki TGS 2021" per rassicurare i fan sull'attuale stadio di sviluppo del kolossal soulslike.

Nel corso dell'evento tenuto Famitsu e Dengeki a margine del Tokyo Game Show 2021, l'esponente del marketing di FromSoftware ha fornito delle importanti precisazioni sulle tempistiche di sviluppo di Elden Ring. A detta di Kitao, infatti, i lavori su Elden Ring starebbero procedendo in maniera spedita, tanto da indurlo a sostenere che "il gioco si trova nelle sue fasi finali di sviluppo, il team procede solennemente verso il lancio".

Le dichiarazioni del responsabile del marketing di FromSoftware dovrebbero contribuire a stemperare l'attesa degli appassionati per l'uscita di Elden Ring, prevista per il 21 gennaio del 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nella speranza di ammirare al più presto delle scene di gameplay inedite, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Elden Ring tra abilità crafting e PvP, con tanti spunti di riflessione sul poderoso impianto ludico, narrativo e contenutistico eretto da FromSoftware evolvendo l'esperienza soulslike di Dark Souls e Sekiro.