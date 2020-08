Elden Ring: che fine ha fatto? Novità in arrivo non prima di fine 2020, secondo Jeff Grubb

Dopo aver smentito i rumor sulla presenza di Elden Ring allo show Xbox Series X del 23 luglio scorso, il noto giornalista e insider di Venture Beat, Jeff Grubb, si dice certo del fatto che i vertici di FromSoftware non condivideranno informazioni sul loro prossimo, attesissimo soulslike fino al termine del 2020.

Intervenendo sulle pagine dei suoi profili social per chiarire i dubbi dei suoi follower in merito al silenzio mediatico degli autori di Dark Souls sullo sviluppo di Elden Ring, l'editor di Venture Beat manifesta tutto il suo scetticismo sull'arrivo di nuove informazioni legate a questo GDR fantasy nel corso dei prossimi eventi, partendo dalla Gamescom 2020.

A detta di Grubb, all'importante kermesse videoludica che si terrà dal 27 al 30 agosto sarà davvero improbabile ricevere degli aggiornamenti su Elden Ring. Nelle scorse settimane, anche il giornalista Imran Khan di Game Informer ha manifestato tutto il suo scetticismo nel considerare il 2020 come anno d'uscita di Elden Ring, suggerendo a tutti gli appassionati di pazientare ancora a lungo prima di ricevere ulteriori novità di questa ambiziosa proprietà intellettuale creata in collaborazione con il celebre scrittore George R. R. Martin.

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che il team di FromSoftware è attualmente impegnato nello sviluppo di un enorme update di Sekiro Shadows Die Twice, con lancio previsto per il 29 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.