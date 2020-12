Elden Ring: che fine ha fatto? Nuovi rumor da Jeff Grubb sullo sviluppo del soulslike

Nel corso dell'ultimo podcast della redazione di VentureBeat, il giornalista Jeff Grubb ha discusso dell'attesissimo progetto di Elden Ring condividendo delle interessanti anticipazioni sull'attuale stadio di sviluppo del soulslike di FromSoftware.

Prendendo spunto dalle informazioni condivise dalle sue fonti anonime, il noto giornalista ha preferito non sbottonarsi sulla data di presentazione ufficiale del gameplay di Elden Ring ma ha comunque riferito che "per quello che mi è stato riferito, posso solo dire ai fan che dovranno aspettare un po' per ricevere nuove informazioni sul gioco. L'attesa non sarà di qualche giorno o settimana, ma nemmeno di tanti mesi, quindi bisognerà avere un po' di pazienza".

Sempre in base alle indiscrezioni condivise da Grubb, l'attesa per il ritorno sulle scene mediatiche dell'action ruolistico di FromSoftware non sarà così lunga. Lo stesso giornalista di VentureBeat sottolinea come, durante i The Game Awards 2020, il presentatore Geoff Keighley si sia lasciato sfuggire un certo imbarazzo nel citare Elden Ring nel corso della kermesse videoludica, quasi a voler sottolineare l'impossibilità di poter mostrare il gioco.

A voler dar retta a Grubb, quindi, dovremmo ricevere delle importanti novità su Elden Ring "nel giro di uno o due mesi", si spera con delle scene di gameplay o con l'annuncio della finestra di lancio.