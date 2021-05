Elden Ring che fine ha fatto? Sono trascorsi 700 giorni dal reveal

Sono trascorsi 700 giorni dall'annuncio di Elden Ring. Nel fare la spola tra finti video leak e rumor di provenienza altrettanto dubbia, la community non smette di chiedersi cosa spinge FromSoftware a non riaccendere i riflettori mediatici su questo attesissimo gioco di ruolo.

I frequentatori del noto forum di Reddit hanno "festeggiato" questa ricorrenza condividendo tutta una serie di riflessioni e, perché no, di sfoghi sulla lunga assenza dalle scene di Elden Ring. Per esorcizzare questo silenzio, gli appassionati hanno dato vita a diverse iniziative come quella sui finti scontri con i boss di Elden Ring. C'è anche chi, impaziente di immergersi nelle atmosfere del soulslike creato dagli autori di Bloodborne e Dark Souls in collaborazione con George R.R. Martin, ha composto la colonna sonora fan made di Elden Ring.

Sullo sfondo di queste attività troviamo poi le dichiarazioni di chi, come il giornalista Jeff Grubb, ritiene che il ritorno del titolo sia sempre più prossimo e che i recenti leak del gameplay di Elden Ring vadano considerati, appunto, come degli inequivocabili indizi per l'imminente pubblicazione di nuovi approfondimenti accompagnati, magari, da qualche filmato con scene di gioco.

In questo mare di congetture, l'unica certezza è rappresentata dalla partecipazione di Bandai Namco all'E3 2021: la speranza dei fan è ovviamente quella di assistere al ritorno di Elden Ring sul medesimo palco digitale che, due anni fa, ha fatto da sfondo al reveal trailer ufficiale.