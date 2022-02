Elden Ring, ferie pagate per il Day One? Ci pensa un'azienda giapponese!

Mentre procede anche il viaggio di Fossa e Mottura in Elden Ring, nel resto del mondo l'attesa per la pubblicazione del titolo FromSoftware ha generato effetti peculiari.

In particolare, è diventato piuttosto virale l'annuncio effettuato da un'azienda giapponese, che ha deciso di offrire ferie pagate in occasione del Day One dell'Action RPG. Protagonista della vicenda è il team di sviluppo di Pocketpair, la cui dirigenza ha battezzato l'iniziativa "Elden Holiday". Le "ferie ancestrali" hanno interessato il giorno di debutto di Elden Ring in Giappone, ma non solo: le ferie sono state estese anche al lunedì successivo. Insomma, un vero e proprio weekend all'insegna dell'Interregno, che sicuramente avrà fatto la felicità degli sviluppatori di Pocketpair.

A rendere pubblica la decisione, è stato il CEO della software house, Takruo Mizobe, tramite gli account social della compagnia. A spingere la dirigenza a prendere la simpatica decisione è stata, a quanto pare, la consapevolezza che nessuno dei dipendenti sarebbe stato in grado di "concentrarsi pienamente sul lavoro", con la mente invece occupata dall'attesa di poter compiere i primi passi nell'Interregno!



In chiusura, vi ricordiamo che Elden Ring è pronto ad un aggiornamento su PC, in seguito ad una prima manutenzione di un paio d'ore svoltasi nella mattinata odierna.