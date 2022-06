Elden Ring, Fifa 22, MotoGP 22 e Sifu in offerta su eBay ancora per pochi giorni

Agli sconti sui giochi per PS4 e PS5 di eBay di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche giorno fa, se ne aggiungono altri ancora più interessanti su alcuni dei titoli più popolari degli ultimi tempi.

Sconti giochi PS5 su eBay

Insomma, come si può vedere le promozioni abbracciano videogiochi molto apprezzati dagli utenti, tra cui troviamo ovviamente Elden Ring di From Software che è risultato essere uno dei titoli più acclamati dell'anno in corso, senza dimenticare Fifa 22 che rappresenta un must per gli appassionati dello sport più seguito d'Italia. Interessante però anche la promozione su Sifu, che di recente si è aggiornato con tante novità.

Tutti i venditori in questione hanno il 99% di feedback positivi ed eBay offre la sua garanzia a coloro che decidono di affidarsi al proprio marketplace.