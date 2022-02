Elden Ring: il filmato introduttivo è finito in rete, attenzione agli spoiler

Il day one di Elden Ring è più vicino che mai e mentre FromSoftware continua a svelare nuove classi del soulslike è stato pubblicato in via non ufficiale un importante filmato di gioco.

Non è chiaro in che modo sia successo, ma qualcuno è riuscito a mettere le mani su una copia del gioco e ne ha pubblicato su YouTube la cinematic intro. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta del classico filmato in computer grafica dei titoli FromSoftware che si può osservare ad ogni avvio del gioco, poco prima di accedere al menu principale. Nel caso in cui doveste decidere di guardarlo, quindi, non si tratterebbe di un danno enorme ma sarebbe comunque uno spoiler per coloro i quali vogliono riuscire a resistere a qualsiasi fuga di informazioni per scoprire tutto da soli. In ogni caso l'arrivo di questo trailer, di cui non vi diremo assolutamente nulla, potrebbe preannunciare la pubblicazione di altri filmati potenzialmente pericolosi e vi invitiamo quindi a fare molta attenzione nei prossimi giorni.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 25 febbraio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

