Elden Ring: il filmato introduttivo è spettacolare ma occhio agli spoiler

Durante un livestream targato Red Bull organizzato in collaborazione con Bandai Namco, è stato mostrato il filmato introduttivo di Elden Ring, una sequenza cinematica della durata di quattro minuti pensata come una vera e propria introduzione all'avventura.

Parliamo di un video spettacolare e ricco di pathos, noi ve lo proponiamo per dovere di cronaca ma chiaramente se non volete anticipazioni di nessun tipo e non volete rovinarvi la sorpresa vi invitiamo a non guardare il filmato che trovate in apertura. Sebbene la clip non sia particolarmente "spoilerosa" si tratta comunque del filmato di apertura di uno dei videogiochi più attesi dell'anno e il rischio di rovinarsi la sorpresa è certamente alto. Bandai Namco e FromSoftware hanno messo in guardia i giocatori sugli spoiler su Elden Ring:

"Con l'imminente uscita di Elden Ring vi invitiamo a fare attenzione agli spoiler per non rovinare l'esperienza a chi desidera esplorare l'Interregno senza anticipazioni."

Nel weekend è stato pubblicato anche l'Overview Trailer di Elden Ring doppiato in italiano, un video di sei minuti che riassume le principali caratteristiche del gioco e permette di dare uno sguardo alle ambientazioni, ai mostri e ad alcune meccaniche di gameplay del nuovo gioco FromSoftware. Elden Ring esce il 25 febbraio su PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.