Elden Ring ha un finale segreto tagliato dal gioco completo? La scoperta dei dataminer

Pur trattandosi di un gioco mastodontico, anche Elden Ring ha la sua dose di contenuti tagliati da From Software durante lo sviluppo. Abbiamo già visto ad esempio le animazioni del cavallo Torrente rimosse da Elden Ring, ma ora i dataminer hanno fatto una scoperta ancora più grande.

Seguono da questo momento potenziali spoiler sui finali di Elden Ring, pertanto se ancora siete immersi nel cuore dell'Interregno non proseguite oltre con la lettura così da non rovinarvi nulla dell'esperienza offerta dall'opera.

A seconda di determinate azioni compiute durante l'avventura e specifiche quest portate a termine, Elden Ring dà accesso a una nutrita serie di finali che tengono conto dei progressi compiuti dal giocatore. Tra i file di gioco, tuttavia, i dataminer hanno scoperto un ulteriore finale, il settimo, eliminato dallo studio giapponese ma rimasto comunque all'interno delle righe di codice. E' stato dunque possibile risalire al filmato completo di questo epilogo, caricato su Youtube e che illustra avvenimenti diversi nei quali il Senzaluce sembra non riuscire a riparare l'Anello Ancestrale.

Non è chiaro perché From Software abbia deciso di rimuovere questo comunque evocativo finale e la relativa quest da seguire per raggiungerlo, in ogni caso se siete curiosi non perdetevi il breve ma intenso video. Nel frattempo un bug trasforma un cane nel nemico più forte di Elden Ring, con l'animale in grado di eliminare all'istante il protagonista tramite semplici morsi.