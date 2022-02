Elden Ring ha finali multipli o c'è un solo finale?

L'uscita di Elden Ring su PC e console PlayStation e Xbox è imminente. Tra vari dettagli diffusi nelle ultime settimane, oltre al nuovo trailer di gameplay di Elden Ring, le attese dei fan sono ormai ben oltre le stesse e dal prossimo 25 febbraio sarà finalmente possibile testare con mano la versione definitiva dell'ultima fatica From Software.

Ma nonostante tutte le informazioni fin qui note, l'opera realizzata il collaborazione con George R.R. Martin continua ad essere ancora in gran parte avvolta nel mistero. Tra le diverse domande rimaste in sospeso, molti giocatori si domandano se anche in Elden Ring saranno presenti finali multipli, come accaduto anche negli altri titoli della serie Souls oltre che in Sekiro Shadows Die Twice e Bloodborne.

La risposta a questa domanda ci giunge direttamente da una dichiarazione ufficiale diffusa durante il mese di gennaio dal game director del gioco in persona, Hidetaka Miyazaki, il quale ha ribadito e confermato ufficialmente che la narrazione di Elden Ring avrà effettivamente finali multipli che si attiveranno a seconda delle azioni e delle scelte compiute dagli utenti durante l’avventura. Per questo motivo, dunque, sarà necessario completare più volte il gioco - o quantomeno le sezioni dedicate alla sua trama principale - per poterne apprezzare nella sua interezza la lore del suo fantastico mondo, sfruttando anche la presenza già confermata della meccanica del New Game Plus in Elden Ring.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che è già disponibile il preload del gioco. Se volete scoprire quando potrete iniziare a giocare, vi invitiamo a controllare le date e orari di sblocco di Elden Ring per tutte le piattaforme.