Elden Ring finito in meno di 25 minuti: registrato il nuovo record mondiale

A quasi un mese di distanza dal lancio dell'action-RPG open world, gli speedrunner continuano a registrare nuovi record su Elden Ring. Seppur sterminato nei suoi contenuti e nell'estensione della mappa dell'Interregno, il titolo diretto da Hidetaka Miyazaki è stato portato a termine nel giro di soli 25 minuti da Hazeblade.

Gli speedrunner stanno progressivamente ottimizzando i propri itinerari all'interno dell'Interregno e, facendo anche utilizzo di metodi non propriamente ortodossi, riescono sempre più velocemente a giungere ai titoli di coda del gioco. In questo caso, Hazeblade ha precisato di aver utilizzato "The Zip Glitch" per risparmiare numerosi minuti, battere il suo precedente record e diventare il primo giocatore al mondo a giungere sotto la soglia dei 25 minuti (la speedrun è stata conclusa a 24:37 minuti di gameplay effettivo).

Questi metodi permettono in qualche modo di neutralizzare la sorprendente vastità del mondo di gioco di Elden Ring e giungere a propria destinazione in men che non si dica. La speedrun appartiene inoltre alla categoria Any%, il che sta a significare che il giocatore ha la sola e unica intenzione di concludere la partita nel minor tempo possibile, senza badare ai contenuti opzionali che non siano funzionali alla speedrun stessa.

Elden Ring si è aggiornato alla versione 1.03, con Digital Foundry che ha rilevato alcuni miglioramenti delle prestazioni in-game su Xbox Series X|S.