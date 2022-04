Elden Ring finito in meno di 7 minuti: per Distortion2, è la sua run più folle di sempre

Sembra incredibile, ma il tempo impiegato dagli speedrunner per arrivare ai titoli di coda di Elden Ring si accorcia ogni giorno di più. Dopo aver concluso il gioco con meno di 9 minuti, Distortion2 è riuscito a superare se stesso e a far segnare un nuovo record.

Come testimoniato dal filmato pubblicato dallo speedrunner e content creator, Distortion2 ha concluso Elden Ring nel giro di soli 6 minuti e 59 secondi. Si tratta di un record che potrebbe rimanere imbattuto per un po' di tempo, per almeno un paio di ragioni: è un risultato che ha lasciato di stucco lo stesso speedrunner, ed è sempre Distortion2 ad annunciare che, almeno per un po' di tempo, prenderà una pausa dalla categoria Any% di Elden Ring (ovvero quella categoria in cui ogni mezzo è lecito per finire il gioco e i contenuti secondari non funzionali alla run stessa vengono completamente ignorati). Mostrando orgogliosamente il suo successo, Distortion2 si è detto "ancora shockato" per quanto è riuscito a fare, e l'ha definita la run più pazzesca che abbia mai portato a conclusione.

