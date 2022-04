Elden Ring finito senza attaccare nemici e boss: ecco la run pacifista

La profondità ruolistica di Elden Ring consente ai giocatori di ottimizzare le proprie build e incrementare progressivamente la potenza dei propri attacchi, sia migliorando le statistiche del pg, sia potenziando e infondendo le armi. C'è, tuttavia, chi è riuscito a portare a termine il gioco senza attaccare mai un singolo nemico.

L'impresa è stata compiuta dal celebre YouTuber Iron Pineapple, che ha completato una run pacifista completa del gioco. Elden Ring è strutturato in modo tale che si possa ignorare la stragrande maggioranza dei boss e altre battaglie opzionali, ma ci sono alcuni combattimenti che rimangono obbligatori. Per vincerli, Iron Pineapple si è affidato alle evocazioni degli NPC, alle ceneri in suo possesso e agli incantesimi curativi per mantenere in vita i compagni spettrali.

Lo YouTuber si è furbescamente servito anche di alcuni exploit tecnici che lo hanno aiutato ad avere successo nella sua run pacifista: diversi boss, ad esempio, possono essere eliminati facendoli precipitare da un dirupo, mentre altri nemici possono finire in clipping con le strutture circostanti e perire di una terribile morte off-screen. L'improbabile viaggio di Iron Pineapple è raccontato in un video di 30 minuti, ma fate attenzione: il filmato mostra numerose sezioni di gioco di Elden Ring, incluso il boss finale, quindi sono inclusi degli spoiler importanti.

Elden Ring si è nuovamente aggiornato ed un boss è tornato ad essere forte come lo era al day one. Sulle nostre pagine potete consultare una guida per trovare e sconfiggere il Cavaliere Notturno.