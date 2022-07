Elden Ring: finito il gioco senza potenziamenti e senza mai subire danni

Siamo ormai abituati a scoprire nuovi utenti che hanno deciso di completare le loro partite di Elden Ring in modo singolare. Proprio qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo parlato del giocatore che ha finito Elden Ring con un pianoforte, ma quanto fatto da uno speedrunner di recente è davvero incredibile.

Lo streamer Ainrun ha trasmesso in diretta sul suo canale Twitch un'intera partita durante la quale non solo ha completato il titolo FromSoftware in circa due ore e mezza (trattasi infatti di una speedrun), ma è riuscito anche nell'impresa di non subire mai danni dai nemici e di non spendere una sola runa per potenziare le statistiche del Senzaluce. Insomma, si tratta di una run particolarmente complessa che in pochi possono ripetere e che, di fatto, stabilisce un nuovo primato per quello che riguarda Elden Ring. Esiste già una run simile, ma Ainrun è il primo ad aver sconfitto anche il primissimo boss, quello del tutorial.

Ovviamente non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, poiché Ainrun è uno speedrunner esperto dei soulslike e la sua carriera ha avuto inizio nel 2020, quando ha iniziato a dilettarsi con il primo Dark Souls completandolo nel minor tempo possibile in una run 'no-hit', ovvero senza subire danni. Da lì è iniziata la sua carriera, visto che è riuscito nell'impresa con tutti i capitoli della serie e con Sekiro Shadows Die Twice (non è chiaro se abbia fatto qualcosa di simile con Bloodborne).

Prima di lasciarvi ad un estratto della partita dello streamer, vi ricordiamo che Elden Ring e Genshin Impact sono tra i giochi più popolari del 2022 su Twitter.