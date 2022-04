Elden Ring finito senza utilizzare armi: la peculiare impresa di un giocatore

Dopo la run pacifista di Elden Ring, è tempo di osservare in azione un ulteriore - ed egualmente peculiare - approccio al completamente del titolo di casa FromSoftware.

Uno dei Senzaluce in missione tra le ambientazioni dell'Interregno ha infatti deciso di deporre spada, scudo e ogni altra tipologia di arma. Per raggiungere i titoli di coda di Elden Ring, il content creator noto come "Distortion2" ha invece deciso di sfruttare una soluzione decisamente più originale. Per osservare la peculiare "impresa" in prima persona, potete visionare il video gameplay che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news. Inutile specificare che, ovviamente, il filmato contiene spoiler relativi ad Elden Ring, oltre che sequenze tratte da tutte le Boss Fight presenti all'interno dell'Action RPG.



E se il nome del Senzaluce responsabile della nuova run priva di armi vi ricorda qualcosa, sappiate che probabilmente la vostra mente ha rievocato il recente raggiungimento di un nuovo record mondiale per il completamento di Elden Ring. L'utente noto come Distortion2 è infatti stato il primo speedrunner a terminare l'Action RPG in un arco di tempo inferiore ai nove minuti. Sfruttando diversi exploit, il giocatore se ne è fatti bastare soltanto otto, arricchiti da ulteriori 56 secondi di tempo.