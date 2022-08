Elden Ring è più fluido su PC grazie all'update 1.06

Come ormai ben saprete, è da poco stata pubblicata da FromSoftware la patch 1.06 di Elden Ring, la quale apporta una serie di migliorie al soulslike a mondo aperto. Sembrerebbe però che l'aggiornamento sistemi anche alcune problematiche relative alle prestazioni della versione PC.

Il piccolo canale YouTube MxBenchmarkPC, che è solito pubblicare video comparativi delle prestazioni di Elden Ring all'uscita di ogni aggiornamento, ha evidenziato una serie di migliorie apportate proprio dall'update 1.06. Stando ai test effettuati dal content creator, emerge che l'ultima versione del titolo FromSoftware gode di prestazioni leggermente superiori rispetto alla versione 1.05. Non si tratta di una svolta sensibile, ma sembrerebbe che il guadagno in termini prestazionali sia di circa 2-3 FPS alla risoluzione di 1080p sulla macchina dello YouTuber, che monta una GeForce RTX 3050, 16GB di RAM DDR4 e un Intel i7-10700F. Insomma, il team giapponese sta continuando costantemente a migliorare la fluidità della versione PC di Elden Ring e non è da escludere che nei prossimi mesi la situazione possa migliorare ulteriormente.

Prima di lasciarvi al video confronto, vi ricordiamo che la patch 1.06 di Elden Ring potenzia le armi pesanti. Sembrerebbe inoltre che con l'update 1.06 di Elden Ring sia stato risolto un grave bug relativo alla difficoltà.