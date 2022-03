Elden Ring: il folle spot tailandese sta facendo il giro dei social

Elden Ring è un successo globale e proprio oggi è stato confermato che il titolo FromSoftware ha superato le vendite di Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla nel Regno Unito. A contribuire alle vendite è anche il reparto marketing di Bandai Namco, che sta realizzando spot diversi in ogni parte del globo.

Tra questi ne troviamo uno pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Bandai Namco Entertainment Southeast Asia, il quale è indirizzato principalmente al mercato tailandese e non possiamo fare a meno di notare quanto sia bizzarro. Non a caso, infatti, sui social sono in tantissimi ad aver messo in dubbio la veridicità del filmato, la quale è stata però confermata non solo dal ritrovamento del video originale ma anche dalla testimonianza di Daniel Ahmad, che è l'analista del mercato videoludico che di tanto in tanto si occupa anche di leak. Non vi anticiperemo nulla di ciò che si può vedere nello strano spot televisivo di Elden Ring e lasceremo a voi il piacere di scoprire tutto guardandolo fino alla fine.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con i consigli su come evitare un errore che potrebbe compromettere la partita in Elden Ring.