Elden Ring e la nuova follia dei fan: i boss contro 50 cani mostruosi in video

Ricordate i folli video incentrati sulle battaglie di Totally Accurate Battle Simulator? Sappiate che alcuni fan di Elden Ring stanno creando filmati molto simili che coinvolgono i pericolosi boss del gioco FromSoftware.

Più nello specifico, uno YouTuber chiamato BjornTheBear ha realizzato un video in cui ogni singolo nemico di rilievo del soulslike viene messo di fronte ad un esercito composto da 50 ferocissimi cani pronti a prenderlo d'assalto. Il risultato è un esilarante video di 16 minuti nel quale si susseguono scontri con un esito variabile anche in base al moveset e alle dimensioni del boss coinvolto. Alcune di queste battaglie si risolvono nel giro di pochi istanti, altre invece hanno una durata maggiore e vedono entrambe le fazioni in difficoltà.

Prima di lasciarvi al video, così che possiate vedere tutto questo con i vostri occhi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli sulla streamer che ha giocato Elden Ring con la semplice forza del pensiero. Si tratta questa solo di una delle follie degli appassionati del titolo FromSoftware, visto che poche settimane fa vi abbiamo parlato anche della content creator che in diretta Twitch è riuscita a sconfiggere Malenia in contemporanea su PS5 e PC con l'ausilio di un controller e di un Dance Pad.