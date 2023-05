Elden Ring: l'ultima follia dei giocatori coinvolge un volante ed uno schermo capovolto

Ormai abbiamo perso il conto del numero di segnalazioni fatte in merito alle bizzarrie compiute dai giocatori di Elden Ring. L'ultima di queste riguarda un utente che ha deciso di completare l'intero titolo FromSoftware abbinando una particolare periferica ad un insidioso 'malus'.

Il content creator zestypineapples ha infatti deciso di partire per l'Interregno con un volante e, giusto per complicare ulteriormente le cose, di capovolgere lo schermo utilizzato per giocare. Come potete facilmente immaginare, sconfiggere alcuni boss e superare fasi specifiche dell'avventura è stato un incubo per lo YouTuber, che però alla fine è riuscito nell'impresa e ha documentato tutto con una lunga serie di video pubblicati sulla celebre piattaforma di Google.

Prima di lasciarvi ad uno dei tanti filmati caricati dall'utente, in cui è possibile scoprire in quali condizioni ha deciso di affrontare il titolo FromSoftware, vi ricordiamo che giusto qualche settimana fa vi abbiamo parlato dello streamer di Elden Ring che ha sconfitto Malenia col pensiero, segnando un altro record per le run folli del soulslike.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima pazzia dei fan, vi ricordiamo che è disponibile la mod di Elden Ring che aggiunge il DLSS 3 e i benefici sono incredibili.