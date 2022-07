Elden Ring e le follie dei fan: completato il gioco con un pianoforte

Nel corso dei mesi siamo stati abituati ad assistere alle imprese più folli da parte dei giocatori di Elden Ring, i quali hanno completato il titolo FromSoftware in tutti i modi possibili ed immaginabili. L'ultima di queste è dell'utente conosciuto con il nickname Omunchkin, il quale ha pensato bene di finire il gioco con un pianoforte.

Dopo aver seguito un tutorial che consente di utilizzare un qualsiasi strumento musicale come periferica di controllo, l'utente ha deciso di immergersi nell'Interregno controllando il Senzaluce attraverso i numerosi tasti del suo pianoforte. Al momento non è possibile vedere l'intera partita giocata con lo strumento musicale, ma sul canale YouTube di Omunchkin è disponibile una sorta di 'best of' con i migliori momenti della lunga run. Nel corso del filmato possiamo notare le difficoltà incontrate dal giocatore soprattutto contro alcuni boss, i quali richiedono un tempismo perfetto nelle schivate e risultano incredibilmente complessi con un controller di questo tipo.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Bandai Namco regala una spada a Let Me Solo Her di Elden Ring e non è da escludere che l'azienda decida di donare qualcosa anche ad Omunchkin in seguito alla sua bizzarra impresa.

Avete già letto dell'utente che ha finito Elden Ring senza utilizzare le armi?