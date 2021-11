Elden Ring: Fossa, Sabaku e Cydonia giocano il Network Test sabato su Twitch

Il grande giorno sta per arrivare: sabato 12 novembre FromSoftware aprirà le porte del Network Test di Elden Ring a coloro che hanno effettuato la registrazione prima del giorno 1 novembre.

Nel corso di cinque sessioni di test, gli sviluppatori metteranno alla prova l'infrastruttura di rete della loro nuova opera in vista del lancio effettivo, che è stato recentemente posticipato al mese di febbraio. I partecipanti potranno così addentrarsi per la prima volta nell'Interregno e vivere le prime ore di Elden Ring. Un evento per il quale non ci faremo trovare impreparati: a partire dalle ore 20:00 di sabato 13 novembre, il nostro Francesco Fossetti vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye assieme a due ospiti d'eccezione, Michele "Sabaku No Maiku" Poggi e Francesco "Cydonia" Cilurzo. I tre compagni d'avventura s'introdurranno in quel di Sepolcride, una delle tante aree dell'open world di Elden Ring, nel corso di una live da non perdere doverosamente celebrata con uno stupendo artwork realizzato da Marcello Demuru (emdyofficial), che potete ammirare in tutto il suo splendore in cima a questa notizia.

Vi aspettiamo numerosi, ma sappiate che non è l'unica iniziativa in programma per Elden Ring. Prima di allora, alle ore 12:00 di venerdì 12 novembre per la precisione, si svolgerà anche una live di approfondimento sull'ultima opera di Miyazaki, sempre sul canale Twitch di Everyeye. Per ingannare l'attesa potete leggere il resoconto della prova di Elden Ring curato dal Fossa.