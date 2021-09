Elden Ring: una foto mostra la schermata del titolo... anche se è ben nascosta

Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha ringraziato un fan che ha creato un wallpaper di Bloodborne, il responsabile marketing dello studio ha usato l'immagine come sfondo del proprio smartphone ed ha pubblicato su Twitter una foto per ringraziare l'autore dell'artwork.

Fino a qui nulla di strano se non fosse che sullo sfondo dell'immagine si intravede quella che sembra essere la schermata del titolo di Elden Ring, almeno a giudicare dalla scritta in basso a destra, un laconico "Button" presumibilmente preceduto dal classico Press Start.

In realtà dall'immagine non si capisce molto e lo scatto sembra essere volutamente ambiguo, quello che possiamo intravedere è il logo di Elden Ring su sfondo nero ma questo potrebbe non essere il title screen definitivo ma un semplice schermata placeholder.

Il nuovo gioco degli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro arriva a gennaio, poche settimane fa abbiamo visto Elden Ring in esclusiva italiana e vi abbiamo raccontato interamente la sequenza che ci è stata mostrata, che includeva ben 17 minuti di gameplay. Ci troviamo indubbiamente di fronte ad uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, considerando anche la fama che precede FromSoftware, lo studio giapponese sta lavorando su questo progetto da molti anni e nel 2022 finalmente potremo mettere le mani su Elden Ring.