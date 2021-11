Elden Ring: framerate bloccato a 60 fps anche per la versione PC? Ecco i dettagli

Dopo aver appreso i dettagli sul comparto tecnico di Elden Ring, i giocatori si preparano ad accogliere la prima fase di test di Elden Ring, interrogandosi su risoluzioni e framerate. Anche la versione PC offrirà un massimo di 60 fps?

Il quesito è meno banale di quanto possa sembrare, in particolare dopo le tante discussioni che per anni hanno circondato il celebre Dark Souls III. Come rilevato dalla redazione di PCGamesN, le specifiche tecniche di Elden Ring per PC riportate sul sito ufficiale indicano, tra le altre cose, un framerate massimo "fino a 60 fps". Questo dettaglio sembra quindi confermare un hard cap di 60 fps anche su PC, esattamente come successo per l'ultimo capitolo della saga dei Souls. Tra le varie informazioni tecniche è possibile poi scorgere una risoluzione massima "fino a 4K", senza alcun accenno agli aspect ratio differenti dai 16:9, e il supporto al ray tracing che arriverà tramite patch, proprio come per le versioni PS5 e Xbox Series X.

Insomma, aspettando conferme ufficiali da parte di Bandai Namco, sembra che Elden Ring dovrà contare sulle abilità dei modder che nel corso degli anni hanno saputo adattare e migliorare i vari episodi di Dark Souls. In attesa del prossimo Network Test in programma il 12 novembre sui social è comparso un vero e proprio "manuale di sopravvivenza" per Elden Ring.