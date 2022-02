Elden Ring, From Software conferma: il ray tracing arriverà con i prossimi aggiornamenti

Era già stato rivelato negli scorsi mesi che Elden Ring avrebbe avuto il supporto al ray tracing su PC, PS5 e Xbox Series X/S, seppur non subito al lancio e senza ulteriori dettagli da parte di From Software.

Qualcosa sembra adesso muoversi, dato che la compagnia ha confermato che il ray tracing arriverà con uno dei prossimi aggiornamenti di Elden Ring. I dettagli ufficiali sono emersi dalla Patch 1.02 del gioco già pubblicata ieri, che ha aggiustato diversi bug. "I tempi per l'implementazione del ray tracing, pianificato per essere aggiunto dopo il lancio, saranno rivelati attraverso annunci futuri", si legge nelle note della patch. Si tratta indubbiamente di una gradita conferma e, sebbene per il momento continui a non esserci una data precisa per l'arrivo della sofisticata tecnologia visiva all'interno dell'Interregno, non è da escludere che il suo esordio possa avvenire a breve.

Con grande probabilità, molto dipende da quanto tempo sarà necessario per risolvere le problematiche tecniche emerse finora. Ad esempio, nonostante Elden Ring sia il più giocato su Steam, migliaia di utenti hanno pubblicato recensioni negative puntando il dito contro la scarsa ottimizzazione della versione PC. From Software dovrebbe dunque essere già al lavoro sui prossimi aggiornamenti volti a perfezionare la tenuta del suo prodotto, in attesa di vedere aggiunto anche il ray tracing.