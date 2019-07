Dopo Elden Ring, From Software non esclude altre collaborazioni con registi o scrittori

Elden Ring è il primo progetto di From Software realizzato in collaborazione con un famoso autore, ovvero George R.R. Martin, tuttavia potrebbe non essere un caso isolato, con lo studio giapponese che sembra sempre più interessato a guardare in questa direzione.

Parlando ai microfoni di IGN UK il producer di From Software Masanori Takeuchi ha espresso apprezzamento sul lavoro di Guillermo del Toro per Pacific Rim, facendo notare come il film sia riuscito a "catturare l'atmosfera tipica dei robottoni giapponesi, trasportando il tutto in un contesto più adulto e maturo."

Takeuchi sarebbe onorato di poter collaborare proprio con il noto regista in futuro: "Stiamo completando i lavori su Metal Wolf Chaos XD ed è un franchise che ci piacerebbe riproporre in futuro, come sapete anche mecha e robot sono nel nostro DNA, una collaborazione con del Toro sarebbe divertente."

Solamente un sogno al momento, ma chissà che in futuro non possa avverarsi. From Software è attualmente al lavoro su Elden Ring (attualmente privo di una data di uscita) e Metal Wolf Chaos XD, quest'ultimo in arrivo il 6 agosto su PC, PS4 e Xbox One.