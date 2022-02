Elden Ring di FromSoftware avrà DLC o espansioni?

Elden Ring esce il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, una domanda ricorrente sul nuovo gioco di FromSoftware riguarda il supporto post lancio: Elden Ring avrà espansioni o DLC aggiuntivi?

Al momento per rispondere a questa domanda possiamo solamente basarci sul fatto che FromSoftware e Bandai Namco non hanno annunciato nulla riguardo a future espansioni del gioco, oltretutto non esiste un Season Pass di Elden Ring, almeno ad oggi, nulla vieta però che nel prossimo futuro le cose possano cambiare.

FromSoftware non ha mai parlato pubblicamente della pubblicazione di eventuali espansioni o DLC post lancio per Elden Ring, dunque restiamo in attesa di chiarimenti a riguardo. Lo studio non ha mai adottato una politica unica su questo tema, ad esempio Sekiro non ha avuto nessuna espansione mentre Bloodborne e Demon's Souls III hanno ricevuto uno o più DLC come The Old Hunters, The Ringed City e Ashes of Ariandel.

La speranza della community è che FromSoftware possa pubblicare DLC gratis con costumi e altri oggetti in-game, resta da capire come si comporterà lo studio nei confronti di eventuali espansioni per la storia, non sappiamo se ci siano già piani a riguardo o se il team deciderà in base al successo del gioco ed al riscontro del pubblico.