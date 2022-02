Elden Ring: FromSoftware invita gli utenti a non fare spoiler

La settimana in cui debutterà Elden Ring è ufficialmente iniziata e qualcuno è persino riuscito a mettere le mani su una copia fisica del gioco. Per evitare che questi giocatori possano danneggiare l'esperienza di tutti quelli che attenderanno il day one, il team di sviluppo ha pubblicato un messaggio sui canali social.

FromSoftware ha infatti pubblicato un breve post in cui chiede gentilmente a chi ha già una copia di Elden Ring tra le mani (e a coloro i quali inizieranno a giocarci a breve) di evitare la diffusione di informazioni in rete. Comportamenti del genere rischiano infatti di rovinare la sorpresa a quegli utenti che non vogliono sapere nulla, così da scoprire ogni segreto del mondo di gioco autonomamente.

Ecco di seguito il messaggio della software house:

"Salve, Senzaluce. Con l'imminente arrivo di Elden Ring, vi invitiamo a fare attenzione sugli spoiler per coloro i quali desiderano esplorare l'Interregno per la prima volta senza anticipazioni. Vi ringraziamo per la collaborazione."

Con la speranza che tutti riescano ad evitare spoiler e a non rovinarsi l'avventura in giro per l'Interregno nei panni del Senzaluce, vi invitiamo a dare un'occhiata al nuovo trailer di Elden Ring con scene di gameplay doppiato in italiano. Nel frattempo sta anche impazzando sul web l'assurda polemica sulla spada del Vagabondo in Elden Ring.