Elden Ring: FromSoftware non ha la più pallida idea di come faccia a vendere così tanto

Che il genere soulslike sia ormai uno dei preferiti dai giocatori di tutto il mondo è assodato, ma i numeri di Elden Ring lasciano ugualmente senza parole. Gli ultimi dati ufficiali parlano di ben 20 milioni di copie vendute, più che sufficienti a porre il gioco di FromSoftware dalle parti di un titolo mainstream come Assassin's Creed Valhalla, per intenderci.

Qual è il segreto di Elden Ring? Perché sta vendendo così tanto nonostante appartenga ad un genere tutt'altro che accessibile e un tempo considerato di nicchia? Beh, non lo sa neppure FromSoftware. Ad ammetterlo è stato il produttore Yasuhiro Kitao nel corso della sua recente ospitata ai PlayStation Partner Awards 2023, che si sono tenuti in Giappone: "Ancora non siamo riusciti a capire perché così tanti utenti giocano al gioco, e non abbiamo idea di come faccia a vendere così tanto".

Il producer ha tenuto a precisare che FromSoftware non ha fatto granché per rincorrere questo successo, dal momento che "il suo approccio durante lo sviluppo è rimasto invariato" dai tempi di Dark Souls e compagnia cantante. "Realizzare dei giochi che pensiamo possano essere divertenti e di qualità è la nostra politica da molto tempo e non intendiamo cominciare a puntare ad una nuova grande hit come Elden Ring. Il nostro obiettivo che prevede la creazione di giochi belli e meritevoli non cambia". Il successo del gioco non ha dunque fatto montare la testa a FromSoftware, la quale non è interessata a produrre una nuova hit spacca-classifiche a tutti i costi.

A questo punto le vendite potrebbero essere anche superiori alle 20 milioni di copie dichiarate, dal momento che l'ultimo aggiornamento in tal senso risale allo scorso maggio. Siamo inoltre sicuri che il futuro DLC Shadow of the Erdtree (purtroppo ancora privo di una data d'uscita) darà loro ulteriore spinta.