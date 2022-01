Elden Ring di FromSoftware sarà tradotto in italiano oppure no?

Elden Ring è uno dei titoli più attesi di tutto il 2022 e per fortuna i fan non dovranno attendere ancora a lungo: l'uscita del gioco è fissata per il prossimo 25 febbraio su PC e console PlayStation e Xbox. Volete sapere se Elden Ring avrà l'italiano per sottotitoli e doppiaggio?

Una domanda legittima, considerato anche il trailer doppiato in italiano che ha fatto ipotizzare che il titolo sviluppato da From Software avrebbe avuto anche il parlato nella nostra lingua. Purtroppo bisogna frenare gli entusiasmi: la versione definitiva del gioco, infatti, avrà solo ed unicamente i sottotitoli in italiano. A rivelarlo è stato il publisher in persona: Bandai Namco conferma che Elden Ring non avrà il doppiaggio italiano e che quel trailer aveva solo un semplice scopo promozionale.

Come tutti gli altri Soulslike di From Software, quindi, bisognerà accontentarsi dei testi tradotti nel nostro idioma, che consentiranno comunque di godersi al meglio le vicende dell'Interregno non appena il gioco sarà disponibile sugli scaffali fisici e digitali dei negozi. In ogni caso, ci sono tanti altri aspetti che tengono elevata l'attesa nei confronti dell'opera: ad esempio ecco chi è Godfrey in Elden Ring, con il director Hidetaka Miyazaki che ha confermato di aver preso ispirazione da un capolavoro del fantasy quale Il Signore degli Anelli per la creazione del personaggio.