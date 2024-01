Elden Ring, un furioso cosplay di Malenia ricomincia la più difficile delle boss fight

L'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree pare essere vicinissima, stando a un dubbio rumor spuntato in rete nelle ultime ore. FromSoftware ha avvolto questo contenuto aggiuntivo per il suo ultimo successo in un fitto alone di mistero. Nel mentre, Malenia è pronta ad affrontare una nuova e complessa boss fight.

Elden Ring è un successo fuori controllo anche per la software house stessa. A spingere l'utenza sono le boss fight di Elden Ring, una prova di abilità che spinge a migliorarsi a ogni sconfitta. Le vendite aumenteranno ancora quando finalmente, in questo 2024, uscirà il nuovo DLC.

L'ambientazione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è ignota, ma un leak pare aver dato una risposta. Quella del DLC sarà una mappa che combina quella che in origine dovevano essere due aree per due espansioni distinte.

In questo cosplay di Malenia da Elden Ring siamo tornati nella più difficile delle boss fight. La cosplayer Anica Capericorn, interprete del personaggio meraviglioso creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, è convinta di aver person contro di lei almeno cinquanta volte. Questo cosplay è un tormento per chi come l'artista ha conosciuto la sconfitta. E voi, siete divenuti tanto abili da non temere più la Lama di Miquella, oppure siete caduti sotto i suoi colpi innumerevoli volte da non sentire più tormento?