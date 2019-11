Elden Ring sarà ai Game Awards? Emergono nuovi dettagli sulla data di uscita

Secondo quanto riferito dalla divisione mediorientale di IGN, Elden Ring sarà uno dei protagonisti dei The Game Awards 2019 in programma a metà dicembre. La testata svela inoltre anche la finestra di lancio del nuovo gioco FromSoftware.

Elden Ring è stato annunciato all'E3 di giugno ma da allora il progetto è completamente sparito dai riflettori, tuttavia sono in molti a pensare che novità possano arrivare proprio a dicembre durante lo show condotto da Geoff Keighley. IGN Middle East sembra confermare questa tesi e parla di una data di uscita fissata indicativamente per i primi mesi del 2020.

FromSoftware non è nuova ai The Game Awards, nel 2017 la compagnia ha approfittato dello show per annunciare Sekiro Shadows Die Twice, uscito poi l'anno successivo. Nei mesi scorsi si è parlato della possibilità di vedere il primo video gameplay di Elden Ring proprio a dicembre e i The Game Awards sembrano l'evento più adatto per mostrare le primissime sequenze in-game.

Appuntamento dunque nella notte tra il 12 e il 13 dicembre alle 02:30 del mattino per i The Game Awards 2019, in questa occasione scopriremo se Bandai Namco e FromSoftware sono pronte a togliere i veli a The Elden Ring.