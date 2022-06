Elden Ring su Game Boy: un tuffo nel passato con il demake a 8-bit

Ve lo ricordate il mitico Game Boy? No... non il Game Boy Advance e nemmeno il Game Boy Color, proprio il Game Boy originale uscito alla fine degli anni '80. Certo che ve lo ricordate, e non siete i soli, anche uno sviluppatore indipendente e fan di Elden Ring se lo ricorda, tanto da sviluppare un demake a 8-bit del più recente gioco di FromSoftware.

Sviluppato da Shin, il demake di Elden Ring trasforma il gioco di Miyazaki in un’avventura top-down con tanto di musica chiptune, sprite pixelati e il "glorioso" schema di colori cachi, tanto caro allo schermo a toni di verde del primo Game Boy. Vi abbiamo incuriosito? Potete giocare gratis con il demake di Elden Ring per Game Boy, semplicemente visitando la pagina Itch.io Elden Ring GB.



Nonostante possa sembrare un’esperienza semplice, in realtà Elden Ring a 8-bit mantiene un livello di difficoltà molto alto. Quindi preparatevi a eseguire dei roll per evitare gli attacchi, se non desiderate vedere continuamente la versione in pixel art dell'ormai iconica frase "Sei Morto".

Lo sapevate? Esiste anche una versione di Elden Ring a 16-bit per SNES realizzata prendendo spunto da giochi come Final Fantasy VI e Chrono Trigger. Se siete in cerca di un gioco retrò con un tocco di novità, il demake di Elden Ring è ciò che state cercando.