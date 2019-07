Elden Ring: il gameplay sarà basato sull'open world

Sappiamo ormai molto bene che, a differenza dei classici titoli From Software come Bloodborne e Dark Souls, Elden Ring implementerà una mappa dalle dimensioni generose che potrà essere liberamente esplorata anche con l'ausilio di una cavalcatura.

A questo proposito, Hidetaka Miyazaki ha dichiarato nel corso di una recente intervista che il gameplay del gioco, seppur molto simile a quanto visto nei tre capitoli di Dark Souls, sarà cucito intorno all'open world.

Ecco le parole del buon Miyazaki:

"Gli angusti e complessi dungeon dei nostri precedenti titoli erano tutti interconnessi, mentre Elden Ring presenterà ambientazioni molto più ampie e aperte. La vastità del mondo di gioco plasmerà il gameplay di Elden Ring, infatti le sue meccaniche sono state create con quel tipo di ambientazione in mente."

Purtroppo non vi sono dettagli specifici su quelle che potrebbero essere le novità in termini di gameplay, ma siamo sicuri che la possibilità di andare a cavallo per velocizzare gli spostamenti tra un'area e l'altra faccia parte di queste.

Sapevate che gli sviluppatori si sono detti non interessati alla creazione di un'esperienza lineare per Elden Ring? Miyazaki ha inoltre definito Elden Ring come un'evoluzione di Dark Souls.