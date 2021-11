Elden Ring gameplay: lo commentiamo insieme su Twitch il 4 novembre!

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: giovedì 4 novembre alle 15:00 Bandai Namco e FromSoftware mostreranno ben quindici minuti di gameplay di Elden Ring. Il tempo di riorganizzare le attività della redazione e finalmente possiamo confermarvi che seguiremo la trasmissione in diretta su Twitch.

Saremo live dalle 14:30/14:45 sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire e commentare insieme a voi il gameplay di Elden Ring, non sappiamo se si tratterà di una nuova sequenza o della stessa che abbiamo avuto modo di vedere in esclusiva italiana a settembre (per approfondire ecco la nostra anteprima di Elden Ring), lo scopriremo il 4 novembre con la nostra community. Per l'occasione sarà con noi anche Cydonia, pronto a darci le sue impressioni in live.

Si tratta di una bella occasione di comunicazione per il gioco di FromSoftware, che torna a mostrarsi a pochi giorni dall'avvio del Network Test di Elden Ring in programma dal 12 al 15 novembre e accessibile solamente ad una ristretta cerchia di giocatori selezionati. Purtroppo le iscrizioni si sono chiuse il primo novembre e attualmente non è possibile registrarsi al portale, le email arriveranno nei prossimi giorni ai giocatori selezionati per il test.

Inizialmente atteso per il 21 gennaio, Elden Ring esce il 25 febbraio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.