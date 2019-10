Elden Ring: primo gameplay a dicembre, uscita fissata per la primavera 2020?

Su Reddit l'insider ExHanzo ha diffuso una serie di dettagli su Elden Ring, il nuovo progetto di FromSoftware sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin e annunciato allo scorso E3 di Los Angeles. Da allora il gioco è sparito dai rader ma sembra che presto arriveranno importanti novità.

La fonte parla di un primo video gameplay che verrà mostrato durante i The Game Awards di metà dicembre, il lancio del gioco sarebbe previsto invece per aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One. ExHanzo è il leaker che per primo ha diffuso il logo di Elden Ring confermando l'esistenza del progetto, il suo ruolo non è noto ma sembra essere a conoscenza di tantissime informazioni su questo titolo.

L'insider parla di un sistema di combattimento simile a quello della serie Souls con la possibilità di effettuare combo e potenziare le abilità in maniera molto vicina al funzionamento delle protesi di Sekiro Shadows Die Twice. Apparentemente confermate varie abilità come nuotare, correre, accovacciarsi, craftare ebre e pozioni, combinare magie e utilizzare due armi in contemporanea, il tutto gestibile tramite il classico menu ad albero.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato, vi invitiamo quindi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme e smentite.