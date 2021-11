Elden Ring, il gameplay raccontato dal Fossa: la live disponibile su Twitch

In attesa di poter osservare in azione il nostro Fossa, Sabaku e Cydonia live su Elden Ring grazie ad una ricca diretta in programma per sabato 13 novembre sul Canale Twitch di Everyeye, è ora possibile recuperare un ulteriore appuntamento interessante.

Come noto, il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provare con mano un primo assaggio dell'ultima produzione FromSoftware, un'esperienza intensa che ha raccontato nel suo ricco provato di Elden Ring. Contestualmente alla pubblicazione dello speciale sulle pagine di Everyeye, il buon Fossa ha in aggiunta dedicato un'intera diretta alla descrizione delle caratteristiche di Elden Ring. Spazio inoltre anche alle domande della chat, per rispondere ad alcuni dei dubbi della community sul nuovo Action RPG degli autori di Bloodborne, Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice.

Nel caso in cui vi foste persi la diretta, protrattasi per oltre due ore e mezza, non disperate! La replica integrale dell'appuntamento in compagnia del Fossa è infatti ora disponibile sul Canale Twitch di Everyeye, in esclusiva per gli abbonati. Vi ricordiamo infatti che per visionare le repliche degli appuntamenti trasmessi, è necessario essere abbonati al canale. A tal proposito, ricordiamo che gli iscritti al servizio Amazon possono approfittare della possibilità di abbonarsi gratis al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.