Elden Ring sarà alla Gamescom Opening Night Live? Molto probabile

La Gamescom Opening Night Live sarà piena di giochi stando al teaser diffuso nel weekend da Geoff Keighley, con il giornalista canadese che ha promesso oltre 30 World Premiere con novità su Far Cry 6, Death Stranding Director's Cut, Call of Duty Vanguard, TMNT Shredder's Revenge... e forse Elden Ring?

Non sappiamo se il gioco di Bandai Namco sarà alla Gamescom ma c'è da dire che il titolo ha ricevuto numerose nomination per i Gamescom Awards 2021 tra cui miglior gioco Xbox, PC e PlayStation, miglior gioco d'avventura e miglior RPG... sarebbe strano premiare (o anche solo inserire in nomination) un titolo non presente in fiera, non trovate?

Sebbene quindi Elden Ring non sia ancora stato confermato per l'evento, le probabilità che il gioco FromSoftware sia presente alla Opening Night Live del 25 agosto sono certamente molte. Per saperlo non vi resta che sintonizzarvi mercoledì sera dalle 19:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, seguiremo il pre show e la cerimonia vera e propria, nei giorni successivi inoltre commenteremo quanto mostrato durante lo spazio mattutino Every Morning e in appositi appuntamenti pomeridiani che ci porteranno verso il Future Games Show di giovedì 26 agosto. La Gamescom sta per iniziare e come ogni anno potete seguirla insieme a noi su tutti i nostri canali.